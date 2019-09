Nach den Todesschüssen von Wetzlar sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach dem flüchtigen Schützen. Täter und Opfer sollen einer kurdischen Großfamilie angehören, die sich über die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan eine blutige Fehde liefert.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-jährigen Mann im hessischen Wetzlar fahnden die Ermittler nach einem 27 Jahre alten Tatverdächtigen. Er soll am Sonntagabend auf den Mann geschossen und ihn tödlich verletzt haben. Der 39-Jährige starb später im Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler gehen von einem familiären Hintergrund der Tat aus. Geprüft wird auch ein politisch motivierter Racheakt.

Der 27-Jährige Verdächtige war nach der Tat geflüchtet. Laut einem Polizeisprecher befindet er sich weiter auf der Flucht. Die Ermittler machten zunächst keine genaueren Angaben zum Motiv für die Tat.

Tat möglicherweise Rache für Schießerei in der Türkei

Nach Informationen des Hessischen Rundfunks (HR) gehörten Täter und Opfer einer kurdischen Großfamilie an, die aus politischen Gründen zerstritten ist. Drei Angehörige der Familie, die größtenteils in der Osttürkei lebt, sollen demnach im Jahr 2017 in einem Wahllokal im kurdischen Teil der Türkei erschossen worden sein. Die damaligen Opfer seien Anhänger der pro-kurdischen Partei HDP gewesen, die Täter hingegen - ebenso wie der nun in Wetzlar Erschossene - seien Anhänger der Regierungspartei AKP des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die Schüsse auf den 39-Jährigen könnten ein Racheakt für die Morde in der Türkei gewesen sein, berichtete der HR unter Berufung auf das Umfeld der Familie des Opfers. Der mutmaßliche Täter soll demnach aus dem Teil der Familie stammen, der die HDP unterstützt. Zeugen wollen den Schützen erkannt haben, als er auf den 39-jährigen schoss. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage, dass ein solcher Zusammenhang geprüft werde.

Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsbild und eine Personenbeschreibung des Gesuchten. Er sei türkischer Staatsbürger und es sei nicht ausgeschlossen, dass er auf der Flucht in die Türkei sei. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, setzte die Staatsanwaltschaft in Wetzlar eine Belohnung von 5000 Euro aus.