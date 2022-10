Der Herbst bleibt auch in der kommenden Wetterwoche mit Temperaturen von teilweise über 20 Grad sehr mild. In den Sonnenschein mischen sich aber mehr und mehr Wolken, Wind und Regenschauer. Auch ein erstes Herbst-Sturmtief nähert sich.

Nach dem verbreitet sonnigen Sonntag zieht am Montag die Kaltfront eines schwaches Tief über Deutschland hinweg ostwärts. Danach stellt sich vorübergehend wieder schwacher Hochdruckeinfluss ein. Nach Wochenmitte streifen Ausläufer eines Sturmtiefs über dem Atlantik unser Land und bringen unbeständiges, aber weiterhin sehr mildes Herbstwetter. Da das Tief dann aber eher zum Nordatlantik ziehen dürfte und nicht nach Mitteleuropa, ist am kommenden Wochenende wohl keine Abkühlung zu befürchten.

Montag: Schauer und Gewitter ziehen auf

Bereits die Nacht zum Monat ist etwas milder. Nur im Bergland ist noch vereinzelt Bodenfrost möglich. Anschließend startet der Montag oft freundlich bis sonnig, nur von den Alpen bis nach Sachsen ist es zunächst wolkig oder neblig trüb. Am Nachmittag ziehen dann allerdings im Nordwesten und Westen immer mehr Wolken auf und zeitweise fällt Regen, örtlich kann auch mal Blitz und Donner dabei sein. Im Süden lockern die Wolken auf, vereinzelt ist aber auch hier mal ein Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 bis 20 Grad, am Oberrhein wird es noch einmal bis zu 23 Grad warm.

Dienstag bis Donnerstag: Ruhiges Herbstwetter mit lokalem Regen

Von Dienstag bis Donnerstag gibt abgesehen von vereinzeltem Frühnebel tagsüber einen Mix aus Sonne und Wolken. Zunächst sind nur in Alpennähe einzelne Regenschauer zu erwarten, am Donnerstag dann in der gesamten Südwesthälfte teils gewittrige Schauer. Die Höchsttemperaturen reichen von 12 Grad im Erzgebirge bis zu 20 Grad am Oberrhein.

Freitag und am Wochenende: Windig bis stürmisch, aber nach wie vor mild

Am Freitag nähern sich Ausläufer eines Sturmtiefs vom Atlantik. Die bringen auffrischenden Wind und immer dichtere Wolken sowie zeitweise Regen mit. Die Temperaturen bleiben dabei milde mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad.

Am Samstag bleibt es im Süden und Osten noch länger freundlich und trocken. Richtung Nordwesten folgen dagegen bei einem lebhaften bis stürmischen Wind weitere Schauer. Dazu erreichen die Temperaturen weiterhin zwischen 13 und 19 Grad. Der Sonntag zeigt sich insbesondere in der Westhälfte weiterhin durchwachsen und könnte alles in allem sogar etwas milder ausfallen. Derzeit zeigen die Wettercomputer sehr milde 14 bis 21 Grad an.