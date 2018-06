Panorama

18-Jähriger stirbt trotz Not-OP: Hai beißt Teenager Schenkel und Penis ab

Seine Mutter verbietet ihm wegen der vielen Haiangriffe, schwimmen zu gehen. Doch ein junger Brasilianer schlägt alle Warnungen in den Wind. Am Ende wird er tatsächlich Opfer einer Haiattacke und bezahlt seinen Leichtsinn mit dem Leben.

Im brasilianischen Recife an der Nordostküste des Landes ist ein 18-jähriger Jugendlicher nach einer Haiattacke gestorben. Der 18-Jährige war laut "Daily Mail" am Montagnachmittag mit seinem Bruder und Freunden am Piedade Beach unterwegs. Die Jugendlichen schwammen demnach im tiefen Wasser eines Strandabschnitts, an dem mit Schildern ausdrücklich vor Haien gewarnt wird.

Gerade als Rettungsschwimmer die Teenager aufforderten, näher ans Ufer zu kommen, attackierte ein Hai - vermutlich ein Tigerhai - den 18-Jährigen und trennte ihm sowohl den Oberschenkel als auch den Penis ab. Passanten zerrten den jungen Mann an Land, in einem Krankenhaus versuchten Ärzte noch, den Penis wieder anzunähen und den heftigen Blutverlust auszugleichen. Doch Stunden später starb der 18-Jährige. Er hatte schon auf dem Weg in die Klinik zwei Herzinfarkte erlitten.

Nach Angaben von "Daily Mail" ist es die 65. Haiattacke seit 1992 an der Küste des Bundesstaats Pernambuco. Erst im April hatte ein Hai dort einem 34-jährigen Touristen einen Arm und ein Bein abgebissen. Die Mutter des getöteten Jugendlichen hatte es ihren Söhnen deshalb verboten, an den Strand zu gehen.

Quelle: n-tv.de