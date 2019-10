Ein Hochdruckgebiet beschert uns in der kommenden Woche warme Temperaturen mit Spitzenwerten um die 20 Grad. Nur im Norden bleibt es etwas kühler. Urlauber in Italien und Spanien müssen hingegen mit Unwettern rechnen.

In der neuen Wetterwoche setzt sich bei uns überall Hochdruckeinfluss durch. Damit sind auch die Regenfälle in der Nordwesthälfte bald durch und es geht mehrheitlich trocken weiter. Das dazugehörige Hoch heißt „Majla“ und sorgt außerdem für sehr angenehme Temperaturen. Zumindest sind mit Sonnenunterstützung gerne mal Spitzenwerte um die 20 Grad drin. Kühler bleibt es nur im Norden und überall dort, wo sich Nebel oder Hochnebel zäher halten. Die dauergrauen Regionen dürften aber eher die Ausnahme sein.

n-tv Wetterexperte Björn Alexander.

Ein ganz anderes Wetter zeichnet sich derweil am Mittelmeer ab. Der südliche Alpenraum und Norditalien bekommen jetzt schon teils ergiebigen Starkregen. Und während sich die Lage dort ab Dienstag entspannt, braut sich am westlichen Mittelmeer ein intensives Unwettertief zusammen. Zuvor sind zum Wochenbeginn auf der Alpensüdseite insgesamt bis zu 300 Liter pro Quadratmeter möglich. Die feuchte Mittelmeerluft, die an den Bergen ausgedrückt wird, dürfte die stärksten Niederschläge vor allem rund um den Lago Maggiore - nördliches Piemont und westliches Tessin - bringen.

Dann geht es direkt am westlichen Mittelmeer weiter. Dort entwickelt sich ab Dienstag ein Unwettertief, das der Nordostküste Spaniens, eventuell auch den Balearen, Südfrankreich und Norditalien Starkregen und heftige Gewitter bringen wird. In Staulagen können dabei über 400 Liter Regen fallen. Erdrutsche und Überschwemmungen sind somit sehr wahrscheinlich. Und auch Tornados über dem Land und Wasserhosen über dem Meer sind nicht auszuschließen. Zudem drohen Sturmböen und Hagelschlag.

Bei uns verbleiben wir in der neuen Woche hingegen zwischen „Goldenem Oktober“ und örtlichem Novembergrau. Hier die Details.

Montag

Der Wochenstart präsentiert sich im Norden und Westen noch wechselhaft mit Schauern. Allerdings sollte es auch hier nachmittags immer häufiger trocken bleiben. Im Süden und Osten bleibt es unterdessen überwiegend freundlich. Die Temperaturen bringen es auf 13 Grad bei den Nordlichtern und auf 26 Grad mit Föhn im Süden Bayerns.

Dienstag bis Donnerstag

Hoch „Majla“ ist da und damit erwartet uns ruhiges und trockenes Herbstwetter. Allerdings bildet sich zum Teil zäher Nebel, der sich zwar ab den Mittagsstunden meist auflöst, aber eben nicht überall. Stellenweise bleibt es auch einfach nur grau. Wer mit der Sonne Glück hat, den erwarten dabei oft Temperaturen um warme 20 Grad. Am wärmsten ist es am Donnerstag bei bis zu 23 Grad. Nur ganz im Norden bleibt es mit rund 15 Grad etwas kühler.

Freitag und am Wochenende

Wenn alles gut läuft, dann ändert sich nur wenig. Aus heutiger Sich bleibt es abseits beziehungsweise nach Dunst- und Nebelfeldern freundlich bis sonnig und trocken. Die Temperaturen gehen etwas zurück bei 14 bis 20 Grad.