Panorama

Crash mit fünf Toten in Leeds: Horror-Unfall stellt Ermittler vor ein Rätsel

Ein gestohlener Pkw schleudert im britischen Leeds gegen einen Baum: Drei Minderjährige und zwei junge Erwachsene kommen ums Leben. Wer den Wagen gesteuert hat, ist für Rettungskräfte nicht mehr erkennbar. Die Polizei nimmt zwei 15-Jährige fest.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem offenbar gestohlenen Fahrzeug sind in Großbritannien fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Der Kleinwagen war am späten Samstagabend in Leeds von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ein Polizist sprach in einer ersten Reaktion von einem "kompletten Gemetzel". Zwei 15-jährige Jungen wurden am Unfallort festgenommen: Möglicherweise habe einer von ihnen das Auto gesteuert, hieß es. Sicher waren sich die Einsatzkräfte nicht. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.

Augenzeugen gibt es nicht. Anwohner der Stonegate Road hatten aus Richtung der Unfallstelle lediglich einen lauten Knall gehört. Bei dem Unfall kamen ein 12-jähriger Junge und zwei 15-jährige männliche Teenager ums Leben. Außerdem starben zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren. Zwei der Opfer waren sofort tot, die drei anderen starben kurz darauf in einem Krankenhaus.

Die Situation an der Unfallstelle blieb zunächst unübersichtlich: Nach Polizeiangaben ist noch nicht klar, ob alle Opfer im Auto saßen oder ob etwa zufällig anwesende Fußgänger von dem schleudernden Fahrzeug erfasst wurden. Ausschließen konnten die Beamten immerhin, dass weitere Autos in den Vorfall verwickelt waren. Es sei kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen, hieß es.

Quelle: n-tv.de