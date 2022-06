In Essen kommt es am Samstag zu einer Massenschlägerei mit Hunderten Beteiligten, ein Mann wird schwer verletzt, mindestens zwei weitere leicht. Nur einen Tag später treffen sich wieder große Gruppen, um aufeinander loszugehen. Die Polizei sieht Indizien für Clan-bezogene Gewalt.

Rund 24 Stunden nach einer Massenschlägerei zwischen Clan-Angehörigen in Essen ist es am gleichen Ort im Stadtteil Altendorf zu neuen Zusammenstößen gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, gab es zunächst über den Sonntag verteilt Versammlungen von rund 30 Menschen. Am Abend seien es dann wieder rund 100 gewesen. Es sei geschlagen und getreten worden. Den Einsatz von Waffen habe man nicht festgestellt, man habe auch keine Verletzten gefunden. Es habe mehrere Platzverweise gegeben und Ingewahrsamnahmen. Wie am Vorabend gehe man stark von einem Clan-Bezug aus. Schwer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die Polizei hatte den Stadtteil nach der Eskalation vom Samstag unter Beobachtung gehabt und griff schnell ein.

Am Samstagabend war es zu schweren körperlichen Angriffen zwischen den Beteiligten gekommen - die dafür laut Polizei unter anderem Möbel und Geschirr einsetzten, aber auch Messer und Stöcke. Ein Mann war durch ein Messer schwer verletzt worden. Mindestens zwei weitere Menschen seien bei der Auseinandersetzung im Stadtteil Altendorf leichter verletzt worden. Einer der beiden sei "aufgrund eines Raubdeliktes von heute Mittag als Tatverdächtiger bereits gesucht worden", schrieb die Polizei. Der Mann wurde nach ambulanter Behandlung auch aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls festgenommen werden."

In den sozialen Medien kursieren Videos, auf denen die Schlägerei unter anderem mit Stühlen zu sehen ist. Laut "WAZ" soll der Auslöser der Streit zwischen zwei Großfamilien unterschiedlicher Nationalitäten sein, der sich an einem Kölner Musikmanager entzündet haben soll, der mehrere Rapper unter Vertrag hat. Der Mann sei vom Mitglied eines anderen Clans beleidigt worden.