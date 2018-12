Panorama

Rettung aus misslicher Lage: Junge friert mit Zunge am Zaun fest

Ein Junge aus Chicago leckt mit seiner Zunge an einem gefrorenen Zaun. Und es kommt, wie es kommen muss: Spencer friert fest. Dabei wollte der Elfjährige doch eigentlich nur einer Frage auf den Grund gehen.

"Nicht schon wieder" möchte man sagen, wenn man die Geschichte von Spencer Cline hört. Der elfjährige Junge aus Chicago ist mit seinem Freund Cole Leeper draußen in der Kälte unterwegs, als er plötzlich an einen bestimmten Weihnachtsfilm denken muss. In "A Christmas Story" friert Hauptdarsteller Scott Schwartz mit seiner Zunge an einer Stange fest. Auch in anderen Filmen taucht dieses Phänomen auf.

Spencer ist neugierig und will wissen, ob das auch wirklich funktioniert. Als eine Art Mutprobe leckt er mit seiner Zunge an einem gefrorenen Zaun, sein Freund Cole steht daneben. Doch plötzlich wird aus dem Scherz eine ernsthaft bedrohliche Situation, wie das Online-Magazin metro.uk berichtet. "Ich habe versucht, meine Zunge abzubekommen, aber es hat nicht geklappt", erzählt Spencer später der "Chicago Tribune".

Im ersten Moment muss er seinen Freund jedoch davon überzeugen, dass das alles kein Scherz mehr ist. Dieser läuft zu einer Frau in der Nachbarschaft und bittet um heißes Wasser, um Spencer aus der misslichen Lage zu befreien. Sie verweigert das aber und so ruft Cole einen Rettungswagen. Glücklicherweise wird dieser am Ende aber nicht gebraucht, denn irgendwie kann sich Spencer selbst befreien und die Zunge löst sich von dem Zaun.

Die Feuerwehrleute lachen beim Anblick von Spencer und fühlen sich an den besagten Weihnachtsfilm erinnert. Für Spencer fühlt es sich an, als habe "er seine halbe Zunge verloren", aber eigentlich hat er nur starke Schmerzen. Er wird keine bleibenden Schäden davontragen. Dafür ist ihm kurzfristiger Ruhm gewiss. In der Schule wird Spencer nur noch "Das Kind aus dem Weihnachtsfilm" genannt.

Quelle: n-tv.de