Eine Fahndung nach zwei mordverdächtigen Teenagern in Kanada ist wohl zu Ende - die Polizei findet zwei Leichen und geht davon aus, dass es sich um die Gesuchten handelt. Sie sollen drei Menschen getötet haben.

Zwei wegen Mordes in Kanada gesuchte Teenager sind offenbar tot. Es seien zwei männliche Leichen entdeckt worden, bei denen es sich wahrscheinlich um die Gesuchten handele, teilte die Polizei in der Provinz Manitoba mit. Sie seien im Unterholz am Nelson-Fluss gefunden worden, acht Kilometer von einem ausgebrannten Auto entfernt, das die beiden genutzt haben sollen, zitierte die kanadische Zeitung "The Globe and Mail" die Beamten. Die Todesursache ist demnach noch unbekannt.

Die Einsatzkräfte suchten auch mit Hubschraubern nach den Flüchtigen. (Foto: REUTERS)

Die Bluttaten und die Suche nach den Verdächtigen hielten das Land seit Wochen in Atem. Die Ermittler hatten vor zwei Wochen eine Großfahndung nach dem 19 Jahre alten Kam McLeod und dem 18-jährigen Bryer Schmegelsky eingeleitet. Die Polizei suchte mit Flugzeugen mit Wärmebildkameras, Spürhunden und Drohnen nach den jungen Männern. Sie werden des Doppelmordes an einem 23-jährigen australischen Touristen und seiner 24 Jahre alten Freundin aus den USA sowie des Mordes an einem 64-jährigen kanadischen Professor verdächtigt.

Die Leichen der beiden Touristen waren am 15. Juli an einer Landstraße im Norden der westkanadischen Provinz British-Columbia gefunden worden. Vier Tage später wurde das ausgebrannte Auto von McLeod und Schmegelsky entdeckt. Sie hatten zunächst als vermisst gegolten. An einem weiteren ausgebrannten Auto wurde dann die Leiche des Botanikprofessors gefunden.

Das ausgebrannte Auto der beiden jungen Männer stand nahe der Ortschaft Gillam. Mitte vergangener Woche hatte die Polizei dann in der dünn besiedelten Wald- und Sumpfregion ein Boot ausgemacht, das die Flüchtigen genutzt haben könnten. Suchtrupps hätten mit Spürhunden die Wälder durchkämmt, auch aus der Luft sei nach ihnen gesucht worden, heißt es bei "The Globe and Mail". Vergangene Woche seien dann nicht näher benannte "Gegenstände" gefunden worden, die zum Fundort der Leichen geführt hätten.