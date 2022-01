Zu Beginn des Jahres lodern im Kapstadter Palamentsgebäude zahlreiche Flammenherde. Nachdem das Feuer einen Sitzungssaal komplett zerstört, bringt die Feuerwehr es scheinbar unter Kontrolle. Nun dringen wieder schwarze Rauchwolken aus der Nationalversammlung Südafrikas.

Der Brand im südafrikanischen Parlament ist wieder aufgeflammt. Das Dach der Nationalversammlung stehe erneut in Flammen, sagte Feuerwehrsprecher Jermaine Carelse am Nachmittag. Am Montagmorgen hatte die Feuerwehr erklärt, das Feuer sei unter Kontrolle. Das Löschpersonal war von 70 Feuerwehrleuten auf ein Dutzend reduziert worden, weil nur noch wenige Brandherde zu kontrollieren waren. Am Nachmittag waren auf TV-Bildern dann wieder dichte, schwarze Rauchwolken zu sehen, die aus dem historischen Gebäude in Kapstadt drangen.

Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen das erste Mal ausgebrochen und hatte sich über weite Teile des Gebäudekomplexes ausgebreitet. Der Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses wurde komplett zerstört. Ein am Wochenende festgenommener Mann steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Er soll am Dienstag vor Gericht erscheinen.

Ausgebrochen war der Brand nach Behördenangaben im alten Versammlungsgebäudes, dessen Dach später einstürzte. Das 1884 fertiggestellt Gebäude ist das älteste des Parlamentskomplexes und verfügt über einige holzgetäfelte Sitzungsräume. In dem historischen Gebäude befinden sich eine Sammlung seltener Bücher und eine Originalfassung der früheren südafrikanischen Nationalhymne "Die Stem Suid-Afrika" (Die Stimme Südafrikas).

Bei dem Festgenommenen handelt es sich einer Polizeisprecherin zufolge um einen 51-Jährigen, der sich im Parlamentskomplex aufgehalten hatte. "Er wird noch im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung verhört (...) und wird am Dienstag vor Gericht erscheinen", sagte Thandi Mbambo, Sprecherin einer Eliteeinheit der südafrikanischen Polizei.