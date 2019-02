Familienunglück in den USA

Familienunglück in den USA Kind schießt schwangerer Mutter ins Gesicht

Im Zimmer seiner Eltern hantiert ein Vierjähriger mit einer geladenen Pistole. Dann löst sich ein Schuss. Das Projektil trifft die Mutter im Gesicht. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kommt die Frau in ein Krankenhaus.

Ein vier Jahre alter Junge hat am Wochenende im US-Bundesstaat Washington seiner Mutter ins Gesicht geschossen. Das Kind hatte eine ungesicherte und geladene Handfeuerwaffe unter der Matratze im Bett seiner Eltern gefunden, berichtete der US-Sender NBC unter Berufung auf die Polizei in King County. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert. Mittlerweile ist sie auf dem Weg der Besserung.

Laut NBC lag die Mutter, die im achten Monat schwanger ist, mit dem Vater des Jungen auf dem Bett, als der Vierjährige die Waffe entdeckte. Dann löste sich ein Schuss. Wie Polizeisprecher Ryan Abbott sagte, schoss der Vierjährige unbeabsichtigt auf seine Mutter. Offenbar hatte der Vater des Jungen die Waffe nicht registriert. Es gebe aber keinen Hinweis darauf, dass sie gestohlen war. Gegen den Vater werde nun ermittelt.

Laut einem neuen Gesetz im Bundesstaat Washington können Waffeninhaber rechtlich belangt werden, wenn sie ihre Waffe nicht sicher aufbewahren. Dieses Gesetz trete aber erst im Juli in Kraft, so Polizeisprecher Abbott.

"Wir möchten jeden mit einer Waffe daran erinnern, dass Kinder diese als Spielzeug betrachten, sagte Abbott. "Bitte sperren Sie ihre Waffen weg, damit sie nicht versehentlich aus den falschen Gründen benutzt werden."