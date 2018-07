Panorama

Alle vier Insassen tot: Kleinflugzeug stürzt in Schweizer Alpen ab

Bei einem Alpenrundflug am Freitagabend stürzt ein Sportflugzeug in 3300 Metern Höhe ab. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort, aber der Pilot und seine drei Passagiere sind bereits tot. Die Ermittlungsarbeiten zur Unfallursache laufen.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Schweizer Alpen sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Kanton Wallis mitteilt, war die Maschine am Freitagnachmittag in Sitten (französisch Sion) zu einem Rundflug gestartet. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Maschine vom Typ Robin in einer Höhe von rund 3300 Metern am Mont-Durand-Gletscher ab.

Das Schweizer Medium "Blick" berichtet, der Absturz habe sich kurz vor 16.45 Uhr ereignet. Da die Maschine mit einem Alarmsystem ausgerüstet gewesen sei, habe der Rettungsflugwacht Rega in Zürich sofort einen automatischen Notruf erhalten. Die alarmierten Rettungskräfte fanden die Leichen des Piloten und seiner drei Passagiere etwa 150 Meter unter dem Durandpass. Sie sind noch nicht formell identifiziert.

Den "Salzburger Nachrichten" zufolge haben die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, um die Absturzursache festzustellen.

Quelle: n-tv.de