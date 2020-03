WHO blickt sorgenvoll auf USA Knapp 33.000 Infizierte in Deutschland

Bund und Länder melden am Abend flächendeckend neue Corona-Infektionen. Und auch die Zahl derer, die an den Folgen der Krankheit sterben, steigt. Derweil rücken zunehmend die USA in den Fokus der weltweiten Pandemie.

In Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus weiter. Nach Berechnungen von ntv.de auf Grundlage der Angaben von Behörden, Ländern und Gemeinden sind inzwischen 32.773 Menschen infiziert. 154 sind an den Folgen der Lungenseuche inzwischen gestorben. Besonders betroffen sind weiterhin die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Auch in anderen Ländern Europas verzeichnen die Behörden weiter steigenden Zahlen. So meldet Großbritannien 8077 Infektionsfälle sowie 422 Todesopfer.

In Italien - das am stärksten betroffene Land in Europa - ist die Zahl der Todesopfer binnen eines Tages um 743 auf 6820 angestiegen. Das teilte die Zivilschutzbehörde mit. Damit ist die Zahl wieder deutlich nach oben gesprungen. Am Samstag war mit 793 Todesfällen die höchste Zahl an einem einzigen Tag vermeldet worden. Mittlerweile wurde bei 69.176 Menschen das Coronavirus nachgewiesen.

Unterdessen verschärft sich die Lage in den USA: Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität wurden landesweit mehr als 46.800 Infektionen und mehr als 590 Todesfälle bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte deshalb, die USA könnten Europa bald als neues Epizentrum der Pandemie ablösen.

Epizentrum in dem Land ist inzwischen New York. In dem Bundesstaat an der Ostküste wurden nach Angaben von Gouverneur Andrew Cuomo mehr als 25.000 Infektionsfälle bestätigt, davon rund 14.900 in New York City. Mindestens 150 Menschen kamen in dem Bundesstaat ums Leben.

Weltweit haben sich nach Angaben von US-Experten schon mehr als 400.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Virus verbreitete sich zuletzt rasant: Die Zahl der bekannten Infektionen hatte erst am Samstag die Marke von 300.000 durchbrochen. Mehr als 18.000 Menschen seien inzwischen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, erklärten Wissenschaftler der US-Universität Johns Hopkins.

Zwei Drittel der bis zum Nachmittag gemeldeten 409.000 Fälle weltweit entfielen demnach auf sechs Länder: China, Italien, die USA, Spanien, Deutschland und den Iran.

Die Webseite der US-Forscher wird regelmäßig mit eingehenden Daten aktualisiert und zeigt daher in der Regel einen höheren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese hatte gestern in ihrem jüngsten Lagebericht noch von 330.000 Erkrankungen und rund 14.500 Toten gesprochen.