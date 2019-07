Knochen einer Frau in Jauchegrube gefunden

Rentner wird festgenommen Knochen einer Frau in Jauchegrube gefunden

Weil auf seiner früheren Farm menschliche Knochen gefunden werden, steht ein 87-Jähriger aus Großbritannien unter Mordverdacht. Die Ermittler vermuten, dass es sich bei dem Fund um seine Ehefrau handelt. Der Mann hatte für ihr Verschwinden 1982 eine andere Erklärung.

Seit mehreren Jahrzehnten gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr: Brenda Venables verschwand 1982 spurlor. Niemand hatte mitbekommen, dass die Frau in Großbritannien ihren Wohnort verlassen hatte. Ihr Ehemann David erklärte den Nachbarn, seine Frau sei abgehauen - vermutlich nach Spanien. Nun aber ist der Rentner festgenommen worden. Die Behörden vermuten, dass er seine Frau ermordet hat, wie die britische Boulevardzeitung "Sun" berichtet. Der Mann soll aus Kempsey stammen.

Der ehemaliger Farmer lebte seit dem Verschwinden seiner Frau alleine. Vor etwa etwa verkaufte er seinen Bauernhof und zog in ein Apartment. Dort lebte er zurückgezogen. Zu seinen Nachbarn hatte er beinahe keinen Kontakt. Umso mehr Aufregung gab es nun, als in dieser Woche die Polizei vor der Tür stand und den heute 87-jährigen Senior verhaftete.

DNA-Analyse soll Gewissheit bringen

Nach Angaben der West Mercia Polizei wurde Mitte Juli eine Mordermittlung eingeleitet, nachdem Arbeiter auf einer benachbarten Farm in einer Jauchegrube menschliche Knochen gefunden hatten. Erste forensische Tests ergaben, dass es sich um die Überreste einer Frau handelt. Der Fundort führte die Ermittler zum Fall Brenda Venables. Schließlich hatte der nun festgenommene Mann genau diese Farm 2014 verkauft.

Mithilfe einer DNA-Analyse soll nun geklärt werden, ob es sich tatsächlich um die seit 1982 verschwundene Frau handelt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und muss sich, falls sich der Verdacht bestätigt, für den Mord an seiner Gattin verantworten. Die Polizei bestätigt seine Festnahme, will sich allerdings aufgrund der laufenden Ermittlungen sich nicht weiter zu dem Fall äußern.