Die Adventszeit steht kurz bevor. Nachdem die Ausläufer des Ex-Hurrikans "Eta" überstanden sind, wird es vor allem im Süden etwas ruhiger. Am Wochenende dominiert vor allem dort die Sonne. Auch ein vorsichtiger Blick in den Dezember zeigt: Es wird eher zu trocken und etwas zu mild, wie ntv-Meteorologe Björn Alexander sagt.

ntv.de: Jetzt geht es ins letzte Novemberdrittel und damit steht auch schon die Adventszeit bevor. Wie sind die längerfristigen Aussichten für unser Wetter in Deutschland?

Björn Alexander: Nachdem uns die Ausläufer des ehemaligen Hurrikans "Eta" überquert haben, wird es am Wochenende vor allem in der Südhälfte deutlich ruhiger. Ein Trend, der sich auch in der nächsten Woche fortsetzt. Denn dann setzt sich das nächste Hoch mit ruhigem Spätherbstwetter und den passenden Temperaturen durch.

Wie sieht es in Sachen Schnee und Winter aus?

Bei der Gemengelage kommen Winterfreunde natürlich weniger auf ihre Kosten. Zumindest aber zeigt das Europäische Wettermodell zum Donnerstag kommender Woche etwas mehr Bewegung durch einen sogenannten Kaltlufttropfen. Aber damit stehen die Wettercomputer des ECMWF derzeit noch ziemlich alleine da.

Was sagen die Langfrist-Vorhersagen, die inzwischen ja bestimmt auch schon den Dezember auf dem Schirm haben?

Die experimentellen Langfristprognosen des Amerikanischen Wetterdienstes (NOAA) sehen den Dezember 2020 eher zu mild und insgesamt durchschnittlich nass. Eher zu trocken und ebenfalls etwas zu mild sehen es auch die Langfristberechnungen des Europäischen Wetterdienstes. Alles in allem wirkt das somit noch recht unspannend. Wobei es natürlich nur auf die Abweichungen des Gesamtmonats sowie auf Tendenzen und Trends abzielt und nicht auf die Details. Für die ist es definitiv noch viel zu früh.

ntv-Meteorologe Björn Alexander wagt einen kurzen Blick auf den Dezember.

Also können wir auf die "Weiße Weihnacht" hoffen?

Hoffen geht ja immer. Und grundsätzlich wäre es natürlich auch mal wieder Zeit für Schnee zum Fest. Schließlich ist es jetzt genau zehn Jahre her, dass nahezu deutschlandweit Schnee zum Fest lag.

Mit welchen Einzelheiten beglückt uns denn unser Wetter am kommenden Wochenende?

Im Süden dominiert häufiger die Sonne. Zumindest abseits der teils zähen Nebel- oder Hochnebelfelder. Der Norden bleibt dagegen wiederholt windig, teilweise stürmisch und insgesamt wechselhaft. Nicht nur räumlich, sondern auch wettermäßig dazwischen liegt die breite Landesmitte. Überwiegend bleibt es hier trocken und zeitweise freundlich.

Welche Temperaturen erwarten uns am Wochenende?

Am Samstag steigen die Quecksilbersäulen auf 3 bis 11 Grad Celsius; wobei es im Dauernebel im Süden am kältesten und an der Nordsee am mildesten ist. Der Sonntag bringt uns Höchstwerte zwischen 5 Grad im grauen Dunst und 11 Grad am Rhein. Nachts wird es dabei öfter frostig und teilweise müssen Sie mit Reifglätte und dichtem Nebel rechnen.

Wo wird es denn am kältesten?

In der Nacht zum Samstag sind in Richtung Alpen über Schnee stellenweise zweistellige Minusgrade drin. Also strenger Frost knapp unter minus 10 Grad. Ansonsten liegen die Tiefstwerte dann in der Mitte und im Süden verbreitet bei plus 2 bis minus 5 Grad. Nach Norden ist es weniger kalt mit leichten Plusgraden. Örtlich ist aber Bodenfrost auch hier nicht anzuschließen.

Und in der Nacht zum Sonntag?

Geht es von den Mittelgebirgen südwärts mit leichtem Frost weiter, während es weiter nordwärts überwiegend frostfrei bleibt.

Welches Wetter erwartet uns zum Start in die nächste Woche?

Der Montag verläuft im Süden und Westen außerhalb von Nebel oder Hochnebel freundlich. Sonst sind die Wolken dichter, der Wind weht vor allem im Norden kräftig und im Osten fällt etwas Regen oder Nieselregen. Dienstag und Mittwoch werden dann insgesamt schöner und trocken, sodass wir uns vielerorts auf den November der goldenen Art freuen können.

Mit welchen Temperaturen?

Am Montag 4 bis 10 Grad. Dienstag und Mittwoch werden tendenziell ein wenig milder. Oft mit 5 bis 11 Grad. Das passt also alles in allem auch ganz gut in die Jahreszeit.