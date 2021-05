Der Mega-Jackpot ist geknackt: Ein einziger Mann tippt alle sechs Gewinnzahlen richtig. Am Samstag meldet er sich bei Lotto Hessen. Eine Sprecherin erklärt, wie der Anruf mit einem verhaltenen Vortasten beginnt und sich dann rasch wandelt.

Erst ist er noch etwas unsicher, dann völlig aus dem Häuschen: Einen Tag, nachdem er den 90-Millionen-Eurojackpot geknackt hat, meldet sich der Gewinner am Samstag bei Lotto Hessen. Der Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet habe angerufen, um sich zu vergewissern, ob er tatsächlich die Riesensumme eingefahren hat, sagte eine Sprecherin von Lotto Hessen in Wiesbaden. Als ihm der Kundenservice den Gewinn bestätigte, sei er völlig aus dem Häuschen gewesen. Er habe immer wieder gesagt: "90 Millionen, ich, 90 Millionen..." und sein Glück kaum fassen können.

Der Glückspilz sei sehr froh gewesen, dass Wochenende sei. Er wolle die Zeit nutzen, um erstmal zur Ruhe zu kommen, und sich kommende Woche wieder bei Lotto melden, berichtete die Lotto-Sprecherin. Falls er das wünsche, werde dem Mann Beratung und Unterstützung angeboten, wie man mit einem solchen Gewinn umgeht. Zum Alter des Gewinners wollte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Scheinabgabe kurz vor Annahmeschluss

Millionen Menschen in Deutschland und 17 weiteren Nationen Europas hatten am Freitag auf den mit 90 Millionen Euro maximal gefüllten Eurojackpot gehofft. Mit den Gewinnzahlen 15 - 26 - 35 - 37 - 43 und den beiden Eurozahlen 3 und 8 lag nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn nur der Mann aus Hessen richtig. Seinen Tipp hatte er für acht Euro im Internet abgegeben - nur wenige Stunden vor Annahmeschluss. "Eines von nur vier getippten Kästchen und acht Euro Einsatz reichten ihm für den Volltreffer", teilte Lotto Hessen mit.

Da Lotteriesteuern lediglich auf Einsätze, nicht aber auf Gewinne zu zahlen sind, wird der Gewinn ohne jeden Abzug überwiesen - also exakt in Höhe von 90.000.000,00 Euro. "Wir empfehlen, das Konto für die Überweisung zu einer Bank zu verlegen, die nicht nur mit den bisherigen Zahlungseingängen, sondern auch mit einem Gewinneingang in einer solchen Größenordnung vertraut ist", sagte Heinz-Georg Sundermann, Geschäftsführer der Lotto Hessen GmbH.

Die Bestmarke für Hessen hatte bislang ein Angestellter aus Nordhessen erreicht: Für seine sieben richtigen Eurojackpot-Zahlen kassierte er im Juli 2016 gut 84,8 Millionen Euro.