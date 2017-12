Panorama

Kleines Weihnachtswunder: Mädchen berührt mit drei Wünschen

Eine Lehrerin bittet ihre Schüler, Briefe an den Weihnachtsmann zu schreiben. Eine Übung, die ihnen den Unterschied zwischen brauchen und wollen klarmachen soll. Ein Wunschzettel rührt das Herz der Lehrerin ganz besonders - und verbreitet sich danach weltweit.

Pupsende Kuscheltiere, ferngesteuerte Autos, singende Puppen, echte Handys, Tablets oder einfach nur Geld: Die Wunschlisten vieler Kinder sind endlos lang. Ganz anders liest sich dagegen der Weihnachtsbrief eines siebenjährigen Mädchens aus Edinburg im US-Bundesstaat Texas. Crystal Pachecos hat drei rührende Wünsche: "Lieber Weihnachtsmann, ich war heute brav. Zu Weihnachten wünsche ich mir einen Ball und Essen. Ich brauche eine Decke."

Grundschullehrerin Ruth Espiricueta hatte ihre Schüler gebeten, Briefe an Santa Claus zu schreiben, um ihnen den Unterschied zwischen brauchen und wollen klarzumachen. Was sie dann auf dem Wunschzettel des Mädchens las, "brach mir das Herz", schreibt die Lehrerin. Es mache sie "unglaublich traurig", so etwas von ihren Schülern zu lesen. "Ich hatte keine Ahnung, dass ihr Leben derzeit so hart ist. Vor allem, weil sie immer mit einem Lächeln in die Schule kommt."

Crystal sei keine Ausnahme. Andere Schüler wünschten sich Handtücher oder auch nur Wasser. Espiricueta zufolge haben viele keine Heizung zu Hause oder sie schlafen auf dem Boden. Laut "Washington Post" sind in der Region an der Grenze zu Mexiko insgesamt 34 Prozent der Menschen von Armut betroffen. Von den dort wohnenden Kindern leben sogar 45 Prozent, fast die Hälfte, in Armut.

Der Post rührte schnell viele Menschen vor Ort. Schon am folgenden Tag brachten Anwohner Decken und Spielzeug zu der Grundschule in Edinburg. Weil immer mehr Menschen ihre Hilfe anboten, organisierte die Schule kurzerhand eine Spendenaktion. Mittlerweile sind über 900 Decken zusammengekommen.

Die Lehrerin ist vom Engagement der Menschen überwältigt und bedankte sich an alle, die für Crystal und ihre Familie und die anderen Schüler der Monte Cristo Elementary Schule gespendet haben. "Es gibt mir so viel Freude in meinem Herzen, all die Liebe und Unterstützung für unsere Schule aus der ganzen Welt zu sehen. Crystal hat ein riesiges Lächeln auf ihrem Gesicht. [...] Vielen Dank und viel Segen. Frohe Weihnachten und ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr."

Quelle: n-tv.de