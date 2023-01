Verstecken nach der Devise: Ganz still bleiben und hoffen, dass nichts passiert.

Als zwei Männer mit einem Auto in eine routinemäßige Verkehrskontrolle in Erfurt geraten, ergreifen sie plötzlich die Flucht. Polizeibeamte finden den Wagen kurze Zeit später - und die Männer regungslos im Fond. Lange dauert es, bis diese wieder auferstehen.

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle haben sich zwei Männer in Erfurt tot gestellt - die Beamten ließen sich von ihnen jedoch nicht zum Narren halten. Zunächst flüchteten die beiden in ihrem Auto, als sie bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle anhalten sollten. Kurz darauf entdeckten die Polizisten den Wagen dann - er war von innen verriegelt, die beiden Männer lagen bäuchlings im hinteren Bereich und hätten sich tot gestellt, teilte die Polizei in Erfurt mit. Erst nach mehreren Drohungen, den Wagen gewaltsam aufzubrechen, hätten die Männer sich gestellt.

Die beiden 42-Jährigen standen unter Drogeneinfluss, einen Führerschein hatte keiner von ihnen. Beide leugneten, den Wagen gefahren zu sein.

Im Rahmen der Spurensicherung im Pkw wurde darüber hinaus ein E-Scooter einer lokalen Verleihfirma aufgefunden und beschlagnahmt, da sich dieser "unrechtmäßig im Besitz der beiden Herren befand", wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Die beiden Männer wurden auf die Wache mitgenommen und erhielten diverse Anzeigen - den Heimweg mussten sie danach zu Fuß antreten.