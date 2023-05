Pfennige, Pokémon-Sammelkarten, Schwimmausweis: Vor über 20 Jahren lässt ein junger Mann seinen Geldbeutel in einem Kino in NRW liegen. Nur durch einen Zufall kann er ihn jetzt als Erwachsener, nach so langer Zeit, wieder in Händen halten.

In den sozialen Netzwerken geht eine Geschichte aus Hamm in Nordrhein-Westfalen von einem verlorenen Kinderportemonnaie viral. Die kleine Geldbörse wurde zufällig zwischen Kinositzen entdeckt - 23 Jahre nachdem der damals noch sehr junge Besucher sie dort verloren hatte.

Dass Fundgegenstände nach so langer Zeit wieder auftauchten, habe er noch nie erlebt, sagte Theaterleiter Carsten Dunke. Das Kino werde aktuell renoviert und die Geldbörse sei beim Ausbau alter Sitze gefunden worden. "Wir hatten zwischendurch schon mal renoviert und die Sitze ausgetauscht - aber noch nicht die ersten drei Reihen", erzählte Dunke. Diese seien jetzt erst an der Reihe gewesen.

Mit einem Facebook-Post suchten die Betreiber des Kinos nach dem Besitzer der Geldbörse: "Lieber Daniel, wenn du dieses Portmonee wiedererkennst und dich als Besitzer ausweisen kannst, laden wir dich herzlich zur Neueröffnung zu uns ins Kino ein, damit das Fundstück nach 23 Jahren wieder zu seinem Besitzer zurückkehren kann."

Der Suchaufruf wurde daraufhin von mehreren Tausend Menschen geteilt. Innerhalb von zwei Tagen meldete sich der Besitzer und darf sich nun auf seine Einladung zur Neueröffnung des Kinos nach der Renovierung freuen. In der blauen Geldbörse steckten noch einige Pfennige, Pokémon-Sammelkarten und eine Pokémon-Figur, Lottokarten der Eltern sowie der Schwimmausweis eines Jungen namens Daniel.