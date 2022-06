Mann greift schwangere Ex mit Hammer an

Drama in Berlin Mann greift schwangere Ex mit Hammer an

Ein 37-jähriger Mann soll seine schwangere Ex-Frau in Berlin mit einem Hammer angegriffen haben. Am Samstagabend soll er zunächst eine Terrassentür eingeschlagen haben, um in ihre Wohnung im Ortsteil Friedrichsfelde zu kommen, wie die Polizei mitteilte. Die 30-jährige Frau und ihr 36-jähriger Partner versuchten demnach zu fliehen, doch der Täter soll seine Ex-Frau auf dem Hausflur eingeholt und zu Boden gerissen haben. Mit dem Hammer soll er gegen ihren Bauch und in Richtung Kopf geschlagen haben.

Eine Hausbewohnerin eilte der 30-Jährigen zu Hilfe, sodass es den Frauen gelang, dem Mann den Hammer aus der Hand zu reißen. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Armen, Beinen und Rauch und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Mann flüchtete aus dem Haus, konnte aber kurze Zeit später festgenommen werden.

Gegen den 37-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchten Schwangerschaftsabbruchs, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt. Beim Einschlagen der Terrassentür verletzte er sich ebenfalls und musste behandelt werden. Ihm wurde außerdem Blut abgenommen, weil er unter Verdacht steht, Drogen genommen zu haben. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Zu seinem Motiv machte die Polizei keine Angaben.