Während einer Patrouillenfahrt im Golf von Thailand versagt die Elektronik eines Militärschiffs - die "HTMS Sukhothai" kentert. Einige der Seeleute retten sich in Schlauchboote, nach 31 anderen wird noch gesucht.

Nach einem Schiffsunglück im Golf von Thailand werden noch 31 Seeleute vermisst. Thailändische Marine-Fregatten und Hubschrauber suchten das Wasser nach Besatzungsmitgliedern der "HTMS Sukhothai" der thailändischen Marine ab, die in der Nacht südöstlich der thailändischen Küste gesunken war.

Wie die Königliche Thailändische Marine (KTM) mitteilte, wurden 75 Menschen bereits aus dem Wasser gerettet. Den Angaben zufolge war das Militärschiff am späten Sonntagabend (Ortszeit) während einer Patrouillenfahrt etwa 37 Kilometer vor der thailändischen Küste gekentert.

Einige der Seeleute retteten sich, indem sie in Schlauchboote sprangen. Marinesprecher Admiral Pogkrong Montradpalin zufolge war das Schiff gesunken, nachdem die Elektronik an Bord beschädigt worden war.

An der Suchaktion waren Marineangaben zufolge zwei Hubschrauber, zwei Fregatten und ein amphibisches Schiff beteiligt. In den vergangenen Tagen war es in mehreren Regionen Thailands zu Stürmen und Überflutungen gekommen.