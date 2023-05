Viele Menschen nutzen die Zeit der Corona-Pandemie, um sich in einem neuen Hobby auszuprobieren. So auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Seine Leidenschaft entdeckt er im Kampfsport Jiu-Jitsu, wo nun erstmals bei einem Wettkampf antrat und gleich mehrere Preise abstaubte.

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist am Wochenende erstmals bei einem Jiu-Jitsu-Wettkampf angetreten und hat gleich zwei Medaillen mit nach Hause gebracht. Bei dem Wettbewerb in einer Schule in der Nähe seiner Meta-Firmenzentrale im kalifornischen Silicon Valley gewann er Silber und Gold, wie Zuckerberg in den Online-Netzwerken Facebook und Instagram mitteilte. "Bin bei meinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier angetreten und habe ein paar Medaillen für das Guerrilla Jiu-Jitsu-Team gewonnen."

Im vergangenen Jahr hatte der 38-jährige Milliardär in einem Interview gesagt, er habe während der Corona-Pandemie damit angefangen, sich mit Kampfsport zu beschäftigen. Die "ursprüngliche" Art dieses Sports habe ihm mehr Energie verliehen - auch um berufliche Herausforderungen anzugehen.

Davon gab es in diesem Jahr für Zuckerberg bereits viele. Das Geschäft beim Facebook-Konzern Meta läuft nach dem Corona-Boom schwächer. In einer zweiten großen Stellenabbau-Welle wurden im März rund 10.000 Jobs gestrichen. Im November hatte Meta bereits 11.000 Arbeitsplätze gestrichen, das waren damals rund 13 Prozent der Belegschaft. Zuckerberg hatte 2023 zum "Jahr der Effizienz" ausgerufen.

Privat läuft es für Zuckerberg aber derzeit rund. Er und seine Frau Priscilla Chan sind Ende März zum dritten Mal Eltern geworden. Das Paar hat wieder eine Tochter bekommen, teilte der Meta-Chef beim ebenfalls zum Konzern gehörenden Instagram mit. "Willkommen auf der Welt, Aurelia Chan Zuckerberg. Du bist so ein kleiner Segen." Die Schwangerschaft hatten Zuckerberg und Chan im September bekannt gegeben. Das Paar hatte 2012 geheiratet und hat bereits die inzwischen fünfjährige Tochter August und die siebenjährige Maxima.