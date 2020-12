Ein junges Ehepaar geht im baden-württembergischen Ebersbach spazieren. In der Nähe einer Unterführung greifen zwei maskierte Täter den Mann an, prügeln auf ihn ein, sodass er noch am Tatort verstirbt. Das schildert später seine Frau, die mit leichten Verletzungen davonkommt.

Bei einem am Montag im baden-württembergischen Ebersbach beim Spazierengehen getöteten Mann handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 26-jährigen Imam aus Pakistan. Der Mann predigte in einer Moschee in Stuttgart, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Er war mit seiner Frau beim Spazierengehen nahe einer Unterführung angegriffen worden. Der Mann verstarb den Angaben zufolge "aufgrund massiver Gewalt gegen den Kopf".

Seine 30-jährige Frau überstand den Angriff mit leichten Verletzungen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten. Der Zeugenaussage der Ehefrau zufolge näherten sich zwei maskierte Männer dem Paar und schlugen auf ihren Ehemann ein. Der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) berichtet, die Täter seien nach dem Angriff geflüchtet. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der 26-Jährige verstarb noch am Tatort.

Die Polizei fahndete laut SWR auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern bisher allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile sei eine Sonderkommission eingesetzt. Es gebe noch keine konkreten Hinweise auf ein Motiv, teilten die Ermittler weiter mit. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt.