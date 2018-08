Panorama

Drei Tage nach dem Diebstahl : Mathematiker erhält neue Fields-Medaille

Es ist zwar nur ein Duplikat, aber immerhin hat Mathematiker Caucher Birkar jetzt ein Andenken an seinen Gewinn des prestigeträchtigen Fields-Preises. Drei Tage nach dem Diebstahl des Originals nimmt der Wissenschaftler seine plötzliche Berühmtheit mit Humor.

Drei Tage nach dem Verschwinden seines Preises hat der Mathematiker Caucher Birkar ein Duplikat der renommierten Fields-Medaille erhalten. Er nahm es auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress in Rio de Janeiro in Empfang. Birkar nahm den Verlust der Medaille mit Humor: "Viele Medien haben berichtet. Jetzt bin ich wohl viel berühmter als ich es sonst gewesen wäre", sagte er. "Jetzt wissen auch viel mehr Menschen als vergangene Woche, was die Fields-Medaille ist."

Birkar war am Mittwoch eine halbe Stunde nach der Preisverleihung die Medaille gestohlen worden. Der Wissenschaftler, der aus einem kurdischen Teil des Irans stammt und im britischen Cambridge arbeitet, hatte sie in seine Aktentasche gesteckt, die kurz danach von einem Tisch verschwunden war. Sicherheitsleute fanden die Tasche später unter einer Bank - allerdings ohne die Medaille. Sie gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Mathematik und ist vom Prestige her mit den Nobelpreisen vergleichbar.

Die Internationale Mathematische Union verleiht den Preis seit 1936 alle vier Jahre an bis zu vier herausragende junge Mathematiker. Neben Birkar wurde am Mittwoch mit Peter Scholze von der Universität Bonn auch ein Deutscher mit der goldenen Medaille ausgezeichnet. Zudem bekamen Akshay Venkatesh (Princeton University und Stanford University, USA) und Alessio Figalli (ETH Zürich, Schweiz) den Preis.

Quelle: n-tv.de