Vorfall im Zentrum von Brüssel: Messerstecher verletzt Polizisten am Hals

Blutige Attacke in der belgischen Hauptstadt: Vor einer Polizeistation in der Innenstadt sticht ein Mann mit einem Messer auf einen Beamten ein. Der Angreifer wird durch Schüsse in die Brust gestoppt. Die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar.

Bei einem Messerangriff auf einen Polizisten in Brüssel hat ein Beamter den Angreifer niedergeschossen. Der angegriffene Polizist wurde bei dem Vorfall verwundet. Seine Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich, teilte ein Sprecher der Behörden mit.

Die Hintergründe sind noch unklar. Der Angriff ereignete sich ersten Berichten zufolge am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr vor einer Polizeistation im Stadtzentrum von Brüssel. Ein Mann habe den Polizisten in der Rue du Marché au Charbon unvermittelt mit einem Messer angegriffen, hieß es. Kurz darauf wurde der Angreifer niedergeschossen. Der Täter wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seiner Identität liegen noch nicht vor.

Der Polizist, der ebenfalls in einer Klinik behandelt werden musste, wurde nach Informationen der belgischen Nachrichtenagentur Belga am Hals verletzt. Ein Kollege habe daraufhin das Feuer auf den Angreifer eröffnet, hieß es. Die Schüsse trafen den Mann demnach in die Brust.

Das Tatmotiv liegt noch vollkommen im Dunkeln. Wie eine Sprecherin der belgischen Polizei betonte, ist noch offen, ob der Vorfall als Terroranschlag eingestuft werden muss oder nicht. Medienberichte, denenzufolge der Angreifer "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben soll, bestätigte die zuständige Polizeidirektion nicht. Die Ermittlungen vor Ort dauern an.

Der Tatort liegt inmitten des Stadtzentrums von Brüssel unweit des Kohlenmarkts. Touristische Anziehungspunkte wie der weltberühmte Brunnen "Manneken Pis" liegen nur wenige Hundert Meter entfernt.

