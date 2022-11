Ein solchen Gewinn hat es nach Angaben des Veranstalters drei Jahrzehnte nicht gegeben. In den USA hat ein Lotto-Spieler mehr als zwei Milliarden Dollar gewonnen. Rund um die Ziehung hatte es zuvor reichlich Verwirrung gegeben.

In den USA ist ein Jackpot der Lotterie Powerball in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar geknackt worden. Der siegreiche Spielschein sei im US-Bundesstaat Kalifornien gekauft worden, teilten die Veranstalter mit. Die Zahlen darauf: 10, 33, 41, 47, 56 und als Zusatzzahl 10. Es handele sich um die höchste Jackpot-Summe in der Geschichte der seit 1992 bestehenden Lotterie, hieß es von den Veranstaltern. Der Jackpot war zum weltweit größten Hauptpreis in der Lotto-Geschichte angewachsen, seit es Anfang August zuletzt einen Gewinner gegeben hatte. Seitdem gelang es in 40 Ziehungen keinem Teilnehmer, sechs Richtige zu tippen.

Wenn der Gewinner, der zunächst noch nicht identifiziert war, allerdings alles sofort bar ausbezahlt haben will, bekommt er aufgrund von verschiedenen Abzügen nicht die Gesamtsumme von 2,04 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 2,03 Milliarden Euro) sondern rund 998 Millionen Dollar. Der Gewinner könnte aber auch eine jährliche Auszahlung von Teilsummen wählen. So könnte er über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten die gesamte Summe erhalten.

Zuvor hatte es Verwirrung gegeben - zunächst weil die Ziehung nicht zur üblichen Zeit erfolgt war. Das hätte an Sicherheitsüberprüfungen gelegen, hieß es. Dann hatte es zunächst geheißen, es gebe keinen Gewinner - bevor dann doch noch der siegreiche Spielschein in Kalifornien bekanntgegeben wurde.

Mehr zum Thema Eurojackpot geknackt Rekordgewinn - 120 Millionen Euro gehen nach Berlin

Und noch weitere Lotto-Spieler könnten sich freuen: Wer fünf Richtige hatte, aber bei der Powerball-Zahl daneben lag, kann sich immerhin noch über eine Millionen Dollar freuen - am Ende gab es so 22 neue Lotto-Millionäre. Mit vier Richtigen und der korrekten Powerball-Zahl gewannen sich schließlich noch mehr als 200 Tipper jeweils 50.000 Dollar.

Powerball-Lottoscheine kosten zwei Dollar und werden in 45 US-Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington DC, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln verkauft. Die Chance, den Jackpot zu knacken, liegt etwa bei eins zu 292 Millionen. Zum Vergleich: Das Risiko, in den USA von einem Blitz getroffen zu werden, liegt etwa bei eins zu einer Million.