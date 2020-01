Ein jahrzehntealter Mordfall aus Aschaffenburg wird neu aufgerollt: 1979 wird eine Jugendliche ermordet, doch ihr Täter wird nicht gefasst. Nun, rund 40 Jahre später, steht ein 57-jähriger Mann vor Gericht.

Im Prozess um den Mord an einem Mädchen vor 40 Jahren in Aschaffenburg hat der Angeklagte die Tat bestritten. Er könne sich nur wenig an den Tag im Dezember 1979 erinnern, gab der heute 57 Jahre alte Mann vor Gericht an, wie ein Sprecher des Landgerichts Aschaffenburg sagte. Aussagen von 1979, als die Polizei ihn vernommen hatte, widerrief der Angeklagte. Er habe sich damals als Teenager vor seiner Clique profilieren wollen. Der Prozess wird vor der Jugendkammer des Gerichts in nichtöffentlicher Sitzung geführt.

Der Angeklagte war zur Tatzeit erst 17 Jahre alt. Ihm droht im Falle einer Verurteilung wegen Mordes an dem 15-jährigen Mädchen eine Höchststrafe von zehn Jahren Haft. Das so lange zurückliegende Verbrechen war im Rahmen einer sogenannten Cold-Case-Ermittlung aufgeklärt worden.

Die Untersuchung einer Bisswunde, die dem Gebiss des Angeklagten zugeordnet werden konnte, soll nach Angaben des Sprechers eines der entscheidenden Indizien gewesen sein. Zu dieser Spur wird im Laufe des auf zehn Tage angesetzten Verfahrens eine eigene Sachverständige für Zahnmedizin aussagen. Insgesamt sind 40 Zeugen geladen. Nach Auskunft des Gerichtssprechers soll es sich bei den neuen Erkenntnissen allerdings nicht um DNA-Spuren handeln.

Laut Anklage soll der Mann seine 15 Jahre alte Nachbarin in den Schlosspark von Aschaffenburg gebracht haben, als die Bürohelferin gerade von einem Stenografiekurs nach Hause gehen wollte. Ob es zur Vergewaltigung kam, geht aus der Anklageschrift nicht klar hervor. Die Anklage wirft ihm vor, er habe "das wehrlose Mädchen angefallen, schleifte es in ein Gebüsch und entkleidete es dort teilweise".

Er habe ihr in die rechte Brust gebissen, die junge Frau erwürgt und ihre Leiche in der Nähe des Mainufers über eine Brüstung 15 Meter in die Tiefe gestürzt.