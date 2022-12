In einem Ort in der Steiermark findet ein Warenzusteller drei leblose Personen. Nach Ermittlungen am Fundort und Hinzuziehung eines Sachverständigen geht die Polizei davon aus, dass eine falsche Heizkonstruktion zum Tod der 90-jährigen Frau und ihrer beiden Söhne führte.

In Österreich sind drei Menschen tot in einem Haus gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, dürfte die Art des Heizens "mit hoher Wahrscheinlichkeit" für den Tod der 90-jährigen Frau und ihrer beiden Söhne im Alter von 67 und 68 Jahren verantwortlich sein.

Die Bewohner des Hauses hätten im Keller ein Notstromaggregat gestartet, "an welchem sie wiederum einen Heizlüfter angeschlossen hatten. Aufgrund fehlender Frischluftzufuhr füllte sich das Haus mit giftigen Abgasen", teilte die Polizei mit.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es nicht. Als Todeszeitpunkt gilt der vergangene Samstagnachmittag. Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes hatte die leblosen Personen am heutigen Montag in dem Einfamilienhaus in der Gemeinde Fischbach in der Steiermark gefunden und die Einsatzkräfte verständigt.

Die Abgase müssen vermutlich vom Notstromaggregat ausgegangen sein. Geräte dieser Art sollten so aufgestellt werden, dass Abgase nicht in Wohnräume gelangen können. Elektrische Heizlüfter geben in der Regel keine Abgase von sich. Bei ihnen ist wegen der Hitzentwicklung auf Vorkehrungen in Hinsicht auf Brandgefahr zu achten.