Weil der Nachthimmel über New York plötzlich blau flackert, erfasst viele Einwohner der US-Metropole die Angst. Doch die Behörden können schnell Entwarnung geben. Die Ursache ist deutlich banaler als von einigen angenommen.

Flackerndes blaues Licht und blaue Lichtblitze am Nachthimmel über New York hat im Netz zu wilden Spekulationen geführt, die von Außerirdischen über Superhelden bis hin zu einer göttlichen Erscheinung reichten. Die Erklärung war dann aber deutlich banaler: Das blaue Licht stammte von einer Transformatoren-Explosion in einem Kraftwerk im Bezirk Queens, teilte die New Yorker Polizei auf Twitter mit. "Das Feuer ist unter Kontrolle." Zuvor hatten sich zahlreiche besorgte Bürger bei den Behörden gemeldet.

"Keine Außerirdischen", merkte auch der Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasio, Eric Phillips, auf Twitter an. Der Energieversorger Con Edison erklärte, in einer Anlage im Stadtteil Astoria habe es ein kurzes Feuer gegeben. Betroffen gewesen seien mehrere Transformatoren. "Wir sind derzeit dabei, die Ursache für den Vorfall zu untersuchen." Die Feuerwehr meldete ebenfalls, der Vorfall sei unter Kontrolle. Verletzt wurde demnach niemand. Laut NBC wurde das Feuer ausgelöst, weil einige Transformatoren vom Netz gingen.

Allerdings führte ein durch die Explosion verursachter Stromausfall kurzzeitig zu Problemen am New Yorker Inlandsflughafen LaGuardia. Einige Flüge könnten nicht starten, schrieb der Flughafenbetreiber auf Twitter. Später hieß es, alle Terminals hätten wieder Strom. Betroffen war auch die New Yorker U-Bahn-Linie 7.