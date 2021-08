Schwerer Unfall in Hessen

Ein 28 Jahre alter Mann und eine 26-Jährige Frau sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf einer Bundesstraße in Mittelhessen ums Leben gekommen. Das zehn Monate alte Baby des Paars, das mit im Wagen saß, wurde nach dem Unfall schwer verletzt mit mehreren Brüchen in die Uniklinik gebracht, wie die Polizei in Gießen berichtete. Sein Zustand soll stabil sein.

Das Auto war gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 253 (Dillenburg-Biedenkopf) aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Eschenburg-Simmersbach und Breidenbach-Oberdieten in den Gegenverkehr geraten und gegen einen Lastwagen geprallt. Dabei starben der Mann und die Frau aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf.

Der Lastwagen touchierte noch ein anderes Auto, das hinter dem Wagen der Familie gefahren war. Die drei Insassen dieses Autos, darunter ein fünf Jahre altes Kind, wurden leicht verletzt. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Bundesstraße wurde wegen des Unfalls in beide Richtungen voll gesperrt.