Ein Abgeordneter aus New York warnt während der Feiertage vor Autofahrten unter Alkoholeinfluss. Doch nur wenige Tage nach seiner Äußerung verursacht er selbst einen Unfall. Besonders der Hintergrund überrascht nach seinem Statement etwas.

Ein Politker aus New York hat selbst einen Unfall unter Alkoholeinfluss gebaut, nachdem er zuvor vor Tunkenheit am Steuer gewarnt hatte. Brian Kolb soll laut einem Bericht von CNN mit seinem Fahrzeug Dienstagnacht von der Straße abgekommen sein. Nach Angaben des Ontario County Sheriffs Kevin Henderson soll der Abgeordnete keine Verletzungen davon getragen haben, wurde nach dem Unfall allerdings von der Polizei festgenommen. Eine Kontrolle offenbarte daraufhin, dass Kolb 0,08 Promille im Blut hatte.

Genau dieser Fakt ist für Kolb besonders peinlich. Denn ausgerechnet er hatte vor Weihnachten in einer Kolumne geschrieben: "Viele unserer Urlaubstraditionen, insbesondere unsere Silvesterfeierlichkeiten, beinhalten Alkohol. Sicher und in Maßen können es wunderbare Urlaubserlebnisse sein. Doch eine Tragöde kann nur eine schlechte Entscheidung entfernt sein." Es ist eine Warnung, die ihm jetzt selbst vorgehalten werden kann.

Nach dem Unfall reagierte Kolb prompt und entschuldigte sich für sein Fehlverhalten. "Ich habe die falsche Entscheidung getroffen und bereue es zutiefst", sagte er in einem Statement. Weiterhin entschuldigte er sich bei seiner Familie, Freunden, Kollegen und den Menschen in seinem Gemeindebezirk. Kolb sitzt für die Republikaner im New York State Assembly und ist Minority Leader der Assembly.