Anwohner legen Plüschtiere und Kerzen an einen Straßenrand im Stadtteil Lichtenhagen, wo der tote Säugling gefunden wurde.

Eine Fußgängerin entdeckt in Rostock die Leiche eines Säuglings. Die Umstände sind noch unklar, allerdings nimmt die Polizei eine Tatverdächtige fest: Die 26-jährige Mutter des toten Babys.

Nach dem Fund eines toten Säuglings in Rostock hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Es handele sich nach ersten Erkenntnissen um die 26 Jahre alte Mutter des Babys, sagte Harald Nowack, der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft.

Die Frau sei zunächst in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu den Umständen der Geburt sowie zur Todesursache des Säuglings sind noch nicht abgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Eine Obduktion des Leichnams soll weitere Erkenntnisse bringen. Ergebnisse seien jedoch erst am Montag zu erwarten.

Die Spurensicherung untersuchte unter anderem das Areal um eine Tischtennisplatte auf einem Spielplatz, etwa 200 Meter vom Fundort entfernt, auf dem sich mutmaßliche Blutspuren befanden. Unweit des Fundorts stellten Anwohner am Sonntag Kerzen und Plüschtiere auf.

Eine Fußgängerin hatte die unbekleidete Babyleiche am Samstagnachmittag gefunden und die Polizei gerufen. Der ebenfalls verständigte Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Babys feststellen. Nach dem Fund hatte die Polizei mögliche Zeugen aufgerufen, sich zu melden. Laut Staatsanwaltschaft wohnt die 26-jährige Tatverdächtige in der Nähe des Fundorts in Rostock-Lichtenhagen.