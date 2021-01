Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen 15-Jährigen in Paris nimmt die Polizei neun Verdächtige fest. Ihnen wird versuchter Mord und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Die Brutalität der überwiegend sehr jungen Angreifer hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt.

Erfolgreiche Fahndung: Nach dem brutalen Angriff auf einen 15-Jährigen in einem Pariser Einkaufsviertel hat es nun neun Festnahmen gegeben. Die Polizei nahm acht Minderjährige und einen offenbar noch jungen Erwachsenen in Gewahrsam, wie die Ermittler mitteilten. Den Verdächtigen wird versuchte Tötung, Bandenbildung und Diebstahl vorgeworfen.

Aufnahmen von dem Angriff vor einem Einkaufszentrum südlich des Eiffelturms hatten am Wochenende in Frankreich für Entsetzen gesorgt. Das Video einer Überwachungskamera zeigte den Übergriff, bei dem die Jugendlichen auf eine am Boden liegende Person unter anderem mit Baseballschlägern einschlagen und diese mit Füßen treten.

"Unglaubliche Rohheit"

Innenminister Gérald Darmanin warf den Tätern "unglaubliche Rohheit" vor. Prominente wie Fußballstar Antoine Griezmann und der bekannte Schauspieler Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") verurteilten die Tat auf Twitter.

Das Opfer ist inzwischen wieder aus dem künstlichen Koma erwacht. Yuriy hat nach Angaben seiner aus der Ukraine stammenden Mutter aber noch Schwierigkeiten, sich auszudrücken. Die Familie und seine Schule gehen nicht davon aus, dass er einer Jugendbande angehörte - allerdings fanden Ermittler in seiner Tasche einen Schraubenzieher, wie nun bekannt wurde.