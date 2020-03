Ein 72-jähriger Priester aus der Provinz Bergamo erhält im Krankenhaus ein Beatmungsgerät. Doch der an Covid-19-Erkrankte lehnt ab - und überlässt die Maschine einem jüngeren Patienten. Kurz darauf stirbt er. Bei seinem letzten Geleit klatschen die Menschen, um ihn zu ehren.

Es ist eine Geschichte, die viele Menschen in ganz Europa rührt: In einem Krankenhaus in der Provinz Bergamo verzichtet der mit dem Coronavirus infizierte katholische Priester Giuseppe Berardelli auf eine künstliche Beatmung. Statt seiner solle lieber ein deutlich jüngerer Mensch an die Maschinen angeschlossen werden.

Die Ärzte erfüllen dem 72-jährigen Priester seinen Wunsch, Berardelli stirbt nur wenig später im Krankenhaus von Lovere. Die Kliniken in der Region sind komplett überlastet, für viele Patienten gibt es derzeit gar keine Beatmungsgeräte mehr. Deshalb, so berichten italienische Medien, sei von der Kirchengemeinde sogar extra ein eigenes Gerät für den Priester angeschafft worden, das dieser jedoch nicht beansprucht. Als Berardellis Sarg aus dem Krankenhaus abtransportiert wird, applaudieren die Einwohner nach Angaben der Lokalzeitung "Araberara" von ihren Balkonen.

In Italien sind bereits mehr als 50 Geistliche am Coronavirus gestorben. Viele von ihnen gingen bis zuletzt ihrem Dienst nach und betreuten vor allem alte und kranke Patienten. Erst vor wenigen Tagen rief Papst Franziskus die Priester in der Region auf, den Gläubigen weiterhin beizustehen, wie "Vatican News" meldet.