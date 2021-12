Nur knapp 50 Meter bevor die Niagarafälle in die Tiefe stürzen, sehen Zeugen ein Auto im Wasser, am Steuer eine regungslose Person. In einem waghalsigen Manöver gelingt es einem Retter der US-Küstenwache, die Frau zu bergen.

Nur wenige Meter von den berühmten Niagarafällen entfernt haben US-Rettungskräfte in einer dramatischen Rettungsaktion eine tote Frau aus einem in den Fluss gefallenen Auto geborgen. Wie die Polizei mitteilte, war das schwarze Auto mit einer reglosen Person nur knapp 50 Meter von den berühmten Wasserfällen entfernt im Fluss entdeckt worden.

Mittels eines Damms wurde der Wasserspiegel abgesenkt, Hubschrauber und Drohnen suchten nach möglichen Überlebenden im sechs Grad kalten Wasser. Spektakuläre Videobilder zeigen, wie ein Retter der US-Küstenwache am Seil eines Hubschraubers hängt und versucht, sich trotz Wind und Schnee über dem Auto nahe am Abgrund zu stabilisieren. Es gelingt ihm schließlich, die leblose Person aus dem Wagen zu ziehen.

Ein ansässiger Rettungsschwimmer sprach später auf einer Pressekonferenz von einer "unglaublichen Leistung" der Küstenwache. Noch nie sei man zu einem Fahrzeug so nah am Abgrund gerufen worden.

Für die Frau kam die Hilfe allerdings zu spät, sie konnte nur tot geborgen werden. Der Polizei zufolge handelte es sich um eine Frau in den Sechzigern aus dem westlichen Teil des US-Bundesstaates New York. Ermittlungen sollen nun klären, wie das Auto an der Stelle zwischen einer Straßenbrücke und einer Fußgängerbrücke in den Fluss geraten ist.