Riesen-Kran in New York fängt Feuer und stürzt ein

Teile von Hauswand mitgerissen Riesen-Kran in New York fängt Feuer und stürzt ein

Ein Baukran in New York fängt aus bisher ungeklärten Gründen Feuer. Der Kranführer bekommt dieses nicht unter Kontrolle und muss fliehen. Dann stürzt der obere Teil des Krans in sich zusammen und kollidiert auf dem Weg nach unten noch mit einem Hochhaus. Mehrere Menschen werden verletzt.

Ein hoher Kran hat bei Bauarbeiten in New York Feuer gefangen und ist teilweise zusammengebrochen. Das war auf einem Video zu sehen, das die New Yorker Feuerwehr veröffentlichte. Der Einsatz im Viertel Hudson Yards im Westen Manhattans laufe, hieß es dazu. Bilder zeigen zudem, wie über Teilen Manhattans Rauchschwaden liegen.

Auf anderen Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie ein Stück des Kranes abbrach, zu Boden fiel und dabei in der Hochhaus-Gegend noch die Außenwand eines anderen Gebäudes beschädigte. Ersten Medienberichten zufolge wurden mindestens sechs Menschen leicht verletzt, darunter zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar.

Der Kranführer soll bei Ausbruch des Feuers anwesend gewesen sein, dieses aber nicht mehr habe löschen können, berichtet der Lokalsender ABC 7 unter Berufung auf offizielle Statements. Er verließ den Kran daraufhin, um in Sicherheit zu kommen, wie es heißt. Was er auch schaffte. Während des Vorfalls sollen am Krankabel 16 Tonnen Beton gehangen haben. Der Kran war Berichten zufolge am Bau eines 40-stöckigen Gebäudes beteiligt.

Die New Yorker Polizei teilte mit, dass die betroffenen Straßen gemieden werden sollten. Es sei mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.