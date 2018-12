Panorama

Frau überlebt Horror-Crash: Riesiger Traktor zerdrückt Kleinwagen

Dass die Fahrerin nach diesem Unfall mit nur leichten Verletzungen aus ihrem Kleinwagen entkam, kann sich selbst die Polizei nur "wie durch ein Wunder" erklären. Die 24 Jahre alte Frau hatte an einer Kreuzug in Ellwangen in Baden-Württemberg zwar zunächst an der Haltelinie gebremst. Dann war sie laut Polizeibericht allerdings plötzlich losgefahren, ohne den riesigen Traktor zu bemerken.

Der 21-jährige Fahrer des Traktors mit Güllefass-Anhänger konnte sein Zugfahrzeug trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Traktor über die Fahrerseite auf den Seat und kam dort mit seinem rechten Vorderrad zum Stehen.

Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 25.000 Euro.

Quelle: n-tv.de