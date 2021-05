Eine gewaltige Explosion reißt viele Hamburger am frühen Morgen aus dem Schlaf. Polizei und Feuerwehr finden am Einsatzort ein Trümmerfeld vor. Mindestens ein Mensch muss auf dem zerstörten Gebäude gerettet werden.

In Hamburg-Barmbek hat eine schwere Explosion ein Haus komplett zerstört. Nach Angaben der Polizei musste die Feuerwehr gegen 4.30 Uhr zu einem Großeinsatz ausrücken. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Mensch verletzt worden. Die Person soll beim Eintreffen der Einsatzkräfte an einem Fenster im Obergeschoss gestanden haben. Sie wurde gerettet und anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Bei dem Gebäude handelt es sich um sich eine Gewerbeimmobilie. Laut Polizei befinden sich verschiedene Büros darin. Anwohner haben dem NDR gesagt, es sei so laut wie auf einem Truppenübungsplatz gewesen. Auf Twitter wird berichtet, dass Explosion und Druckwelle auch noch in 1,7 Kilometern Entfernung zu spüren waren. Auf Bildern ist zu sehen, dass ein Großteil des Daches weggesprengt wurde.

Wie es zu der Detonation kam, ist unklar. Der Einsatz der Feuerwehr dauert an. Die Hamburger Straße war voll gesperrt. Die U-Bahn-Linie 3 verkehrt derzeit nicht zwischen Mundsburg und Barmbek, wie die Hochbahn auf Twitter mitteilt. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis wurde eingerichtet.