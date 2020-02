Seniorin fährt in Essen in Menschenmenge

Drei Personen in Lebensgefahr Seniorin fährt in Essen in Menschenmenge

Eine 81-Jährige ist in Essen an einer Straßenbahn-Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren. Elf Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus.

Wie es zu dem Vorfall im Stadtteil Frohnhausen kommen konnte, war zunächst unklar. Die Straßenbahn hatte nach Angaben der Sprecherin gegen 17 Uhr an der Haltestelle Gervinusstraße gehalten und die Gäste waren ausgestiegen. In dem Moment ist die Seniorin mit ihrem BMW demnach ungebremst in die aussteigenden Menschen gefahren.

Ein Polizeisprecher sprach gegenüber der "Waz" von einer "dramatischen Lage". Beim Eintreffen der Einsatzkräfte haben es ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld. "So etwas habe ich noch nicht gesehen", so der Sprecher weiter.

Laut der Zeitung gibt es neben den drei lebensgefährlich Verletzten, vier Schwerverletzte und fünf Personen mit leichten Verletzungen. Unter den Verletzten befindet sich offenbar auch die 81 Jahre alte Fahrerin.