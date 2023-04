Nach dem nassen März und dem regenreichen Start in den April beschert uns ein Hoch über Nordeuropa nun ruhigeres, zunehmend trockenes und oft auch sonniges Wetter. Dass sich das noch nicht unbedingt wie Frühling anfühlt, liegt an den Temperaturen. Denn die fallen vor allem in der Osthälfte meist noch einstellig aus, im Westen ist es dagegen milder, und mit 10 bis 14 Grad im Laufe der Woche fast schon frühlingshaft warm. Auch mit Blick auf die Osterfeiertage sieht es danach aus, dass vor allem der Norden und Westen am meisten von der Sonne abbekommen und der Süden und Osten am ehesten mit Schauern rechnen müssen. Die Sonne sollte zwischendurch aber auch hier dabei sein.

Die Wetterwoche im Überblick:

Nacht zu Montag: Die Nacht wird verbreitet frostig kalt - abgesehen von der Küste und teilweise am Rhein -, und häufig muss mit Glätte durch gefrierende Nässe gerechnet werden. Vor allem ganz im Süden und in den östlichen Mittelgebirgen fällt zudem Regen oder Schnee, sonst ist es trocken und oft klar.

Montag: Vor allem vom Oberrhein bis zur Nordsee startet die Woche mit viel Sonne. In Richtung Osten/Südosten ist es etwas wolkiger, und an der Ostsee sowie an den Alpen kommt es zu Schneeregen oder Schneeschauern. Abgesehen davon scheint aber auch hier häufiger die Sonne. Es bleibt dabei recht frisch mit drei bis elf Grad.

Dienstag: Überwiegend freundlich und trocken, nur ganz im Südosten etwas Schnee. Am meisten zeigt sich die Sonne voraussichtlich im Westen. Hier gibt es zudem bis elf, sonst kühlere drei bis neun Grad.

Mittwoch/Donnerstag: Weiterhin überwiegend trocken und teils bewölkt, teils sonnig. Kurze Schauer bilden sich am ehesten im Osten und Südosten. Vor allem in den höheren Lagen ist dann auch Schnee dabei. Eventuell fällt am Donnerstag auch im Westen etwas Regen. Bei den Temperaturen ändert sich nur wenig. Im Westen geht es mit Werten bis 13 Grad zumindest in Richtung Frühling, im Osten bleibt es kühler.

Ostertage: Auch für die Osterfeiertage bleibt es bei der Nordwest-/Südost-Verteilung, das heißt der Norden und Westen profitieren wahrscheinlich von der Nähe zu einem Hoch über Skandinavien und können auf viel Sonne hoffen. Im Südosten macht sich womöglich weiterhin die Nähe zu einem Tief über Südosteuropa mit mehr Wolken und einzelnen Schauern bemerkbar. Große Mengen sollten aber nicht zusammenkommen und die Sonne ist hier ebenfalls mal dabei. Es wird zudem etwas milder, mit Temperaturen zwischen 8 und 15 Grad.