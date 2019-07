Ein Stier beim Grasen in den Niederlanden.

Attacke auf Weide in Bayern Stier tötet Vater und Sohn

In der Oberpfalz wird ein Bauer von einem Stier attackiert und getötet. Als der Bauer nicht mehr zurückkommt, macht sich sein Vater auf die Suche nach ihm. Auch den 80-Jährigen greift das Tier an. Rettungskräfte können Vater und Sohn nicht mehr helfen.

Einen tödlichen Vorfall mit einem Stier hat es in Gleißenberg in der Oberpfalz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, attackierte das Tier einen 60-jährigen Landwirt am Vormittag auf seiner eigenen Weide und verletzte ihn tödlich.

Als dieser nicht zurückkam, habe sein 80-jähriger Vater ihn gesucht und sei ebenfalls auf der Weide von dem wildgewordenen Stier getötet worden. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten zunächst nicht zu den beiden Männern gelangen, weil der Stier sich weiterhin in deren Nähe aufhielt, wie eine Polizeisprecherin weiter mitteilte.

Ein Polizist habe das Tier daraufhin erschossen. Warum der Stier auf den Landwirt und dessen Vater losging, ist bislang unklar.