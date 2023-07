Die Implosion des Tauchbootes "Titan" reißt die fünf Passagiere an Bord sofort in den Tod. Doch ein spanischer Experte ist sicher, es gab davor einen kurzen Moment, in dem den fünf Menschen ihre aussichtslose Lage bewusst wurde.

Ein spanischer Ingenieur und Unterwasserexperte vermutet, dass sich die Insassen des verunglückten Tauchboots "Titan" kurz vor der Implosion über ihr Schicksal im Klaren waren. José Luis Martín sagte gegenüber dem spanischen Nachrichtenportal Nius, die letzten Momente an Bord seien "wie ein Horrorfilm" gewesen.

Martín geht demnach davon aus, dass es während des kontrollierten Eintauchens der Titan einen elektrischen Fehler gegeben haben müsse, "der dazu führte, dass das Schiff keinen Schub mehr hatte". "Ohne Schub hat das Gewicht der Passagiere und des Piloten, das sich auf das vordere Ende in der Nähe des Sichtfensters konzentrierte, die Längsstabilität des Titan gestört", so Martín. Die Rede ist von etwa 400 Kilogramm.

Er gehe davon aus, dass die tödliche Fehlfunktion in einer Tiefe von etwa 1600 Metern aufgetreten sei. Als Folge sei das Tauchboot kopfüber in Richtung Meeresboden gestürzt, weil es durch die beschädigten Kontroll- und Sicherheitsfunktionen nicht mehr manövrierfähig gewesen sei. Beim Sturz in die Tiefen wäre der Rumpf einem plötzlichen Anstieg des Unterwasserdrucks ausgesetzt gewesen - was zu einer "starken Kompression" des Kohlefaserrumpfs in einer Tiefe von etwa 2700 Metern geführt hätte, fuhr er fort.

"Alles mitbekommen"

Vermutlich seien die fünf Passagiere aufeinander gestürzt. "Stellen Sie sich den Horror, die Angst und die Qualen vor", so Martín. Hamish Harding, Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman sowie der französische Entdecker Paul-Henri Nargeole und Stockton Rush, der CEO von Oceangate, waren auf dem Weg zum Wrack der Titanic, als das U-Boot nach Überzeugung der US-Behörden eine "katastrophale Implosion" erlitt. Einige Tage nach dem Verschwinden entdeckte ein Tauchroboter gerade einmal knapp 500 Meter vom Bug des "Titanic"-Wracks Trümmer, die von der US-Küstenwache am 22. Juni dem Tauchboot zugeordnet wurden.

Wegen der Instabilität nach der Fehlfunktion habe Rush als Pilot auch nicht den Nothebel betätigen können, um Gewichte abzuwerfen und so wieder an die Oberfläche zurückzukehren. Ohnehin sei dieser Hebel für einen solchen Notfall kein geeignetes Gerät gewesen, fügte der Experte hinzu.

In den 48 bis 71 Sekunden des freien Falls sei sich die Gruppe des Ernstes der Lage bewusst gewesen. "In dieser Zeitspanne haben sie alles mitbekommen. Und noch dazu in völliger Dunkelheit. Es ist schwierig, sich eine Vorstellung davon zu machen, was sie in diesen Momenten erlebt haben", wird Martín zitiert. Nach seiner Theorie kam es danach unmittelbar zum Tod der Passagiere.