Grausiger Fund nahe dem Berliner Alexanderplatz. Eine tote Frau wird unterhalb des Fernsehturms gefunden. Die Mordkommission ermittelt. Laut einem Medienbericht soll das Opfer schwerste Verletzungen aufweisen.

Bluttat mitten in Berlin: Wie eine Polizeisprecherin ntv.de mitteilte, ist am Freitagmorgen eine leblose Person am Alexanderplatz aufgefunden worden. Unklar war, ob sie zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war. Die Auffindesituation lasse auf ein Tötungsdelikt schließen, so die Polizei. Die Mordkommission sei daher vor Ort. Zur Identität des mutmaßlichen Opfers und weiteren Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.

Einsatzkräfte sperrten die Fundstelle am Morgen ab. Laut Informationen der "B.Z." handelt es sich bei der Leiche um eine Frau. Sie lag demnach in einer großen Blutlache und wies schwerste Verletzungen auf. Fundort waren demnach die Wassertreppen unterhalb des Fernsehturms.