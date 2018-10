Panorama

Schießerei in Kirchheim: Tote bei Polizeieinsatz in der Pfalz

In Kirchheim an der Weinstraße fallen am Morgen bei einem Polizeieinsatz Schüsse. Zwei Menschen sterben. Ein Polizist und eine Polizistin werden schwer verletzt.

Bei einem Polizeieinsatz sind in Kirchheim an der Weinstraße Schüsse gefallen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, wurden zwei Menschen getötet. Eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden schwer verletz.

Zu dem Einsatz "aufgrund einer Gefahrenlage" sei es gegen 8.30 Uhr gekommen. Einzelheiten gaben die Behörden zunächst keine bekannt. Es hieß lediglich, es bestünden keine weiteren Gefahren. Gerüchte, ein Mann mit Schusswaffe sei im Ort unterwegs, seien falsch.

Die Ermittlungen dauern an. Wie die "Rheinpfalz" berichtet, ist die Spurensicherung vor Ort. Beamte gehen von Haus zu Haus, um Anwohner nach Hinweisen auf das Geschehen zu befrage.

