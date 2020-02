Ein Mitarbeiter der Brauerei Molson Coors im US-Bundesstaat Wisconsin soll nach seiner Kündigung zur Waffe gegriffen haben und auf seine Kollegen geschossen haben. Sieben Menschen kommen bei dem Vorfall ums Leben.

Bei einem Schusswaffenvorfall in einer Bierbrauerei in der US-Stadt Milwaukee sind laut einem Medienbericht sieben Menschen getötet worden. Dabei handle es sich um sechs von einem Schützen angegriffene Menschen sowie den mutmaßlichen Täter, meldete die Lokalzeitung "Milwaukee Journal Sentinel". Von den Behörden lag zunächst keine Bestätigung zu Todesopfern vor.

Die Polizei teilte zunächst lediglich mit, dass es einen "schwerwiegenden Vorfall" in dem Stadtgebiet gegeben habe, in dem die Brauerei liegt. Sie forderte die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden.

Nach Angaben der Zeitung sowie von Lokalsendern fielen die Schüsse in einer Brauerei der Firma Molson Coors. Der mutmaßliche Täter sei erst am Mittwoch von dem Unternehmen entlassen worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie dutzende Rettungswagen vor der Brauerei vorfuhren.

Molson Coors Beverage Co., hatte im Oktober Pläne angekündigt, ein Büro in Denver zu schließen und Hunderte Jobs in das Büro in Milwaukee zu verlegen. Der Brauer hat jetzt 610 Arbeitsplätze im Büro in Milwaukee. Zu den dort ansässigen Unternehmensfunktionen gehören Personalwesen, Finanzierung und Informationstechnologie. Die Brauereibetriebe haben zusammen 750 Arbeitsplätze.