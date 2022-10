US-Ermittler konnten die in einer Kleinstadt in Oklahoma gefundenen Leichen als die vier vermissten Männer identifizieren.

In einer US-Kleinstadt verschwinden vier Radfahrer spurlos. Dann findet ein Passant vier Leichen in einem Fluss. Nun bestätigen Ermittler: Bei den menschlichen Überresten handelt es sich um die vermissten Männer.

Die Polizei in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Oklahoma hat bereits am Freitag vier Leichen in einem Fluss gefunden, drei Tage nachdem vier Männer, die alle als Freunde beschrieben wurden, als vermisst gemeldet worden waren. Das berichtet die "New York Times". Die Polizei teilte nun mit, dass es sich bei den Leichen in Okmulgee, einer Stadt etwa 40 Meilen südlich von Tulsa, um die vermissten Männer handelt. Die Behörden vermuten, dass die Männer auf dem Weg zu einer Straftat waren, die dann schiefging.

Nach Angaben des Okmulgee Police Department hatte ein Passant am Freitag etwas Verdächtiges im Deep Fork River bemerkt und informiert die Polizei. Die Ermittler fanden später menschliche Überreste, die im Wasser trieben. Die Behörden identifizierten die vermissten Männer Anfang der Woche als Mark Chastain, Billy Chastain, Mike Sparks, und Alex Stevens, die alle aus Okmulgee stammten. Die Männer waren zwischen 29 und 32 Jahre alt.

GPS-Ortung ohne Erfolg

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sollen alle vier am 9. Oktober gegen 20 Uhr das Haus von Billy Chastain im Westen von Okmulgee auf Fahrrädern verlassen haben. Zwei der Männer hatten wahrscheinlich Handys bei sich, aber Anrufe bei ihnen wurden direkt auf die Mailbox weitergeleitet, teilte die Polizei mit. Die Ermittler erklärten, sie habe nach der Vermisstenmeldung versucht, die Männer mithilfe von GPS zu orten. Der Polizeichef sagte, die Ermittler hätten 25 Hektar das Gebiets, in dem die Männer vermutet wurden, zu Fuß und mit Suchhunden abgesucht und "nichts Bemerkenswertes" gefunden.

Anwohner meldeten zuvor, dass sie einige der Männer in der Stadt gesehen hätten, schrieb die Polizei auf Facebook. "Wir haben viele, viele, viele Berichte über Sichtungen erhalten", sagte Polizeichef Joe Prentice bereits am Freitag. "Wir waren nicht in der Lage, auch nur eine davon zu bestätigen. Ich hatte heute eine in Monroe, Louisiana" - etwa 400 Meilen entfernt.