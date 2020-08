Opfer in Klinik, Täter flüchtig Unbekannter stößt Frau in Berlin auf Gleise

In Berlin hat ein Unbekannter eine Frau unvermittelt auf die Gleise gestoßen und schwer verletzt. Die 54-Jährige wartete am Montagabend am Bahnhof Innsbrucker Platz im Stadtteil Schöneberg auf die S-Bahn, als ein Mann sie ins Gleisbett stieß. Wie die Polizei weiter mitteilte, halfen ihr mehrere Zeugen zurück auf den Bahnsteig. Zudem erkannte der Fahrer einer herannahenden S-Bahn die Situation rechtzeitig und brachte seinen Zug noch vor der Einfahrt in denBahnhof zum Stehen.

Die 54-Jährige erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Während die Zeugen der Frau zu Hilfe kamen, flüchtete der Täter. Über sein Motiv ist bisher nichts bekannt.