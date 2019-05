Adoptionen können ziemlich langwierig sein. Zwei Männer aus den USA haben es nach langer Zeit endlich geschafft, den siebenjährigen Gavin als Sohn in die Arme zu schließen. Diesen Moment feiern sie gebührend. Ihr Vaterstolz ist nicht zu übersehen.

Zwei Adoptivväter aus den USA haben mit einer emotionalen Geste ihre Elternschaft gefeiert und damit zahlreiche Internet-User berührt. Über die Momentaufnahmen der neuen Väter berichtet unter anderem das britische Online-Medium "Metro.co.uk".

Paul und Gregg LeBlond kämpfen seit 2012 darum, ein Kind zu adoptieren. Nach einer lange Phase des Durchhaltens und einem "Berg von Papieren", ist es endlich soweit: Das Paar aus dem US-Bundesstaat Rhode Island schließt seinen siebenjährigen Sohn Gavin in die Arme. Dabei empfangen die Männer ihr neues Familienmitglied mit einer besonders rührenden Aktion, wie einige Bilder zeigen, die sie im Frühjahr in den sozialen Medien posteten.

Beide Neu-Väter tragen "König der Löwen"-Bilder auf dem Shirt, unter denen unübersehbar das Wort "Dad" prankt. Auf der Rückseite der weißen Shirts steht der Spruch "Heute bin ich Vater geworden". Die Aktion der Väter schließt auch ihren Sohn Gavin mit ein. Er trägt einen kleinen Simba auf dem T-Shirt und auf seiner Shirt-Rückseite heißt es: "Heute habe ich zwei Väter bekommen." Außerdem postet Paul: "So viel Liebe - wir sind gesegnet und stolz, ihn unseren Sohn zu nennen." Dann schreibt er noch, dass sie ihren gemeinsamen Urlaub in Disneyland verbringen werden.

Die beiden Väter geben außerdem einen Einblick in ihren Alltag. In einem Video zeigen sie, wie sehr ihnen der Junge seit der Adoption ans Herz gewachsen ist. Dabei ist die Geschichte des Jungen alles andere als einfach: Früher wurde er missbraucht und unter den Folgen leidet er bis heute. Es war laut den Eltern am Anfang auch schwierig gewesen, mit den Problemen umzugehen. Doch die Familie rückte zusammen: "Er hat unglaubliche Entwicklungsschritte gemacht", berichtet nun Vater Paul. Mit der Botschaft wollen beiden Männer andere ermutigen, für die Adoption von Kindern zu kämpfen.