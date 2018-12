Panorama

New Yorker Polizei mit Herz: Verlobtes Paar sucht verzweifelt nach Ring

John macht seiner Freundin Daniella in New York einen Heiratsantrag und steckt ihr einen funkelnden Verlobungsring an. Doch nur Stunden später rutscht der Schmuck von ihrem Finger und scheint für immer verloren. Doch die Polizei scheut keine Mühe.

John und Daniella aus Großbritannien machen Urlaub in New York. Es soll eine ganz besondere Reise werden, denn John macht seiner Freundin im Central Park einen Heiratsantrag. Es ist wohl einer der schönsten Momente in ihrem Leben. Sie wollen den Tag ihrer Verlobung so richtig genießen und fahren zum Times Square.

Doch dann geschieht etwas, das den frisch Verlobten wie ein schlechtes Omen vorkommen muss: Der Verlobungsring rutscht Daniella vom Finger und fällt ausgerechnet durch einen Rost am Boden, wie die "Daily Mail" berichtet. Dann beginnt die verzweifelte Suche, die dank einer Überwachungskamera bald tausende Menschen sehen werden. John und Daniella legen sich auf den Boden, versuchen mit ihren Händen durch das Gitter zu kommen. "Ich dachte nur, 'der ist für immer verloren'", erklärt die Verlobte. Es sei für sie der schlimmste Moment ihres Lebens gewesen.

Doch dann schreiten mehrere Männer des New Yorker Police Department (NYPD) zur Tat. Sie wollen dem Paar helfen, den Ring zu finden. Bei der ersten Suche in der Nacht klappt es noch nicht, berichtet später ein beteiligter Polizist. Das traurige Paar verlässt den Times Square, ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Am nächsten Tag kommt es dann aber doch noch zum Happy End: Die Polizisten finden tatsächlich zwischen Matsch und Müll des New Yorker Untergrunds den Verlobungsring. Es gibt nur ein Problem: Die Polizei weiß nicht, wie sie das Paar erreichen kann.

Um John und Daniella zu finden, baut die New Yorker Polizei auf die Stärke von Twitter: Die Beamten veröffentlichen die Bilder der Überwachungskameras. "Sie hat ja gesagt und war so aufgeregt, dass ihr der Ring durch ein Gitter gefallen ist", heißt es in dem Tweet des NYPD. Die Polizei bitte um Mithilfe.

Das klappt ausgesprochen gut, denn das Video wird rund 29.000 Mal geretweetet und millionenfach aufgerufen. Am Ende werden John und Daniella gefunden. Freunde des Paares sehen den Tweet und benachrichtigen sie. Das Paar ist zwar mittlerweile ringlos zurück nach Großbritannien gereist. Von dort aus bedanken sie sich aber mit einem Twitterfoto bei allen, die ihnen geholfen haben. Die New Yorker Polizei ist mächtig stolz und organisiert nach der erfolgreichen Suche sogar eine Pressekonferenz. Ein Polizist bringt es auf den Punkt: "Für uns ist das nur eine kleine Sache, aber für die beiden ist es etwas mit großer Bedeutung."

Quelle: n-tv.de