In Rheinland-Pfalz eskaliert eine Fehde zwischen Hausbesitzer und Mieter in einer waghalsigen Aktion. Der Eigentümer rückt mit einem Bagger an und reißt klaffende Löcher in Dach und Wand. Der Mieter befindet sich währenddessen noch im Haus, bleibt aber unverletzt.

Ein Hauseigentümer hat sich nach einem langen Streit mit seinem Mieter an das Steuer eines Baggers gesetzt - und das Haus im rheinland-pfälzischen Gerolstein teilweise abgerissen. "Der Mieter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt", teilte die Polizei mit. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar und gelte als einsturzgefährdet.

Auf einem von der Polizei verschickten Foto ist zu sehen, dass in einem Teil einer Außenwand und dem Dach darüber ein Loch klafft. Die betroffene Stelle ist abgesperrt. Gegen den Vermieter hat die Polizei nach dem Vorfall am Freitagmorgen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Ort selbst schlägt der Vorfall offenbar große Wellen. "Das ist für mich ganz klar ein Mordversuch", sagte der Ortsvorsteher von Michelbach, Alfred Mertes, gegenüber dem SWR. Zwischen Mieter und Hauseigentümer habe es demnach schon über Monate einen Konflikt gegeben. "Die Leute sagen ganz klar, sie stehen jetzt auf der Seite des Mieters. Der Vermieter hat sich schon häufiger hier mit Leuten angelegt", so Mertes.