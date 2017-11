Panorama

Vorreiter beim Potenzmittel: Viagra wird in Großbritannien rezeptfrei

In Großbritannien können Männer ab dem kommenden Jahr Viagra ohne Verschreibung in der Apotheke erwerben. Der Vertrieb des rezeptfreien Potenzmittels soll den Handel mit gefälschten Tabletten eindämmen.

Großbritannien ist das erste Land, in dem das Potenzmittel Viagra rezeptfrei erhältlich sein wird. Die zuständige Arzneimittelbehörde MHRA gab nach langer Prüfung dafür grünes Licht.

Der US-Pharmariese Pfizer kündigte an, die nicht verschreibungspflichtige Version Viagra Connect solle im Frühjahr im Königreich auf den Markt kommen. Männer ab 18 Jahren können sich die Pillen demnach künftig ohne Verschreibung in der Apotheke kaufen. Voraussetzung ist allerdings ein Gespräch mit dem dortigen Fachpersonal. Die Apotheker sollen in jedem Einzelfall entscheiden, ob eine Weitergabe an die Käufer angemessen ist. Sie können, falls nötig, die Empfehlung aussprechen, einen Arzt aufzusuchen.

Viagra nur durch Zufall entdeckt

Viagra soll auch künftig als verschreibungspflichtige Medizin vertrieben werden. Laut MHRA wird aber die zusätzlich angebotene Version Viagra Connect dabei helfen, die Nachfrage nach womöglich schädlichen Imitaten einzudämmen. So würden die Männer nicht den Risiken ausgesetzt, die mit dem Kauf der Potenzpillen über illegale Webseiten einhergingen. In den vergangenen fünf Jahren hat die MHRA nach eigener Angabe nicht zugelassene und gefälschte Potenzpillen im Wert von mehr als 50 Millionen Pfund (56 Millionen Euro) sichergestellt. Die Einnahme von diesen Fälschungen kann zum Teil sehr gefährlich werden, da sie oft andere Wirkstoffe oder den Wirkstoff in zu hoher Konzentration enthalten.

Viagra ist eines der erfolgreichsten rezeptpflichtigen Medikamente in der Geschichte der Pharmaindustrie. Seine Wirkung als Potenzmittel wurde nur durch Zufall entdeckt, eigentlich wurde es als Herzarznei entwickelt. 1998 kam es auf den Markt. 2012 erzielte Pfizer damit einen Spitzenumsatz von mehr als zwei Milliarden Dollar. Seitdem gehen die Erlöse zurück, weil Lizenzen ausgelaufen sind.

Neuseeland hatte bereits 2014 als erstes Land weltweit die Rezeptpflicht für eine Viagra-Kopie abgeschafft. In Deutschland wird das Thema bislang nicht groß diskutiert.

